ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في مدينة الرياض، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدِم لتخزين (242) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، تابعًا لشركة مطاعم، إثر بلاغ تلقته القوات على مركز العمليات الأمنية الموحدة (911).

الأمن البيئي يطبق الإجراءات النظامية

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة لـ الأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

عقوبات تنتظر المخالفين

وأوضح المالكي أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

حملات لوزارة الداخلية

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لـ الأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.