أطلقت قوات الأمن في السودان الغاز المسيل للدموع على مواكب المتظاهرين في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين.

كل مرة العسكر بيغدر بينا في الحته دي (بداية شارع القصر)

اطلاق البمبان علي موكب الخرطوم #مليونية24يناير pic.twitter.com/POszyb4Fn3

— HOSHA (@WADHOSHA) January 24, 2022

وأظهر مقطع فيديو مجموعات من المتظاهرين وسط الدخان وقنابل الغاز فيما أكد عدد منهم أنهم اعتادوا على مواجهة الغاز في مثل هذه التظاهرات.

وكان المتظاهرون قد توجهوا في الساعات الأولى من صباح اليوم ناحية القصر الرئاسي مرددين شعارات تطالب بالإصلاح ورحيل النظام الحاكم فيما انطلقت العديد من المواكب في عدد من مدن السودان.

مطالب المتظاهرين في الخرطوم

وكان تجمع المهنيين وجه أمس دعوة للتظاهر قال فيها: لبناء دولتنا المدنية بسلميتنا المعروفة والمجربة.. ندعو الثائرات والثوار إلى المشاركة الفاعلة في مليونية 24 يناير.

يذكر أن هذه المظاهرات تأتي ضمن سلسلة من المظاهرات قادت إلى إسقاط نظام عمر البشير وبعد تشكيل المجلس السيادي لم تتوقف لكنها تراجعت بشكل كبير وعادت بعد الأزمة التي شهدها المجلس عقب الإطاحة برئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك ولم تتوقف منذ عودته ثم استقالته بعد أسابيع.