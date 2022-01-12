افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، البرج الشمالي لمجموعة الموسى الطبية، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد الجلال، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وذلك في قاعة الشيخ عبدالله المبارك للمؤتمرات في البرج.

وفور وصول سموه أزاح الستار لتدشين البرج، ثم تجول في أرجاء البرج الشمالي واطلع على أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، واستمع سموه إلى شرح من خلال عرض تقديمي لمسيرة المستشفى ومراحل التطور التي مر بها منذ بداية تأسيسه حتى الوقت الحالي.

تكامل المنشآت الصحية:

وأشاد سموه بما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من دعم من القيادة الحكيمة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطن والمقيم، كما نوه سموه بتكامل المنشآت الصحية الخاصة مع الحكومية للوصول إلى خدمة متميزة بإذن الله.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى، أن البرج الشمالي تم بناء على مساحة 75 ألف متر مربع بارتفاع 17 طابقًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 220 سريرًا لترتفع طاقة المستشفى الإجمالية الى 500 سرير، إضافة إلى 5 طوابق تحت الأرض تستوعب 500 سيارة، ويضم البرج الشمالي 60 عيادة تشكل 3 مراكز تميز شملت مركز العظام والمفاصل والإصابات الرياضية، ومركز علم الأعصاب، ويقدم برنامج متكامل لإدارة السكتة الدماغية، ومركز قلب متقدم مزود بأحدث الأجهزة التكنولوجية القلبية مثل غرف العمليات المتكاملة Hybrid OR ومختبر الفيزيولوجيا الكهربائية، إضافة إلى أكبر مركز متكامل لعلاج الاورام والسرطان في المنطقة.

جودة الخدمات الطبية:

وأضاف الموسى، أن البرج يضم كذلك العديد من المرافق والتقنيات المتطورة التي ترفع من جودة الخدمات الطبية وتضمن سلامة وراحة المرضى وتحسن من تجربتهم حيث سيضيف البرج 220 سريرًا جميعها غرف خاصة بمساحات واسعة وخدمات متميزة، وتشمل الاقسام التي ستنتقل إلى البرج الشمالي؛ مختبرًا مرجعيًّا مؤتمتًا بالكامل، الصيدلية الذكية، نظام صرف الأدوية المؤتمت لمرضى التنويم، أنظمة ترفيه وتعليم للمرضى داخل غرف التنويم، 10 غرف عمليات رقمية، معملين للقسطرة القلبية والأوعية الدموية، أكبر وحدة تعقيم مركزي وأكثرها تقدمًا في المنطقة، مهبط للطائرات، حدائق معلقة، قاعات طعام للموظفين والمرضى، صالة رياضية ومركز صحي، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأعمال الفنية المحلية والعالمية لدمج الفن في رحلة الشفاء.

يذكر أن المستشفى تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في 12 برنامجًا للإقامة الطبية وبرنامجي زمالة في بيئة تعليمية ثرية تحفز على التعليم ويتدرب في المستشفى ما يزيد عن 60 طبيبًا في مختلف التخصصات الطبية والدقيقة.