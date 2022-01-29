سيفقد الأهلي المصري- وبشكل رسمي- لاعبه الجنوب الإفريقي بيرسي تاو في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق مطلع شهر فبراير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي للناشئين في الأهلي، أن تاو يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، سيغيب على إثرها لمدة شهر مما يعني عدم تواجده بـ مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي المصري ضد مونتيري المكسيكي:

وسيلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري نظيره مونتيري المكسيكي، مساء السبت المقبل في مباريات مونديال الأندية.

6 لاعبين يغيبون عن بطل إفريقيا:

ويغيب عن الأهلي 6 لاعبين وهم “بيرسي تاو، صلاح محسن، أحمد نبيل كوكا، حسام حسن، أكرم توفيق، المغربي بدر بانون”.

صلاح محسن يُعاني من كسر في مشط القدم حيث خضع لعملية جراحية سيغيب بسببها لفترة تتراوح بين سبعة وثمانية أسابيع يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

أما الظهير الأيسر الشاب أحمد نبيل ”كوكا” فيعاني من مضاعفات فيروس كورونا وحصل على راحة سلبية لمدة شهر ونصف.

بينما يُعاني المهاجم حسام حسن من إصابة في عضلة السمانة، ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 14 يومًا، كان تعرض لها في مباراة المقاولون العرب في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وسيغيب أكرم توفيق بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا، حيث غادر المنتخب المصري المتواجد في الكاميرون عائدًا إلى مصر، وسيغيب لمدة 9 أشهر.

بينما يحتاج بدر بانون للراحة لمدة تصل إلى 3 أشهر بسبب إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.