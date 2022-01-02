أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة بثلاث طائرات مسيرة اعترضتها قوات التحالف.

الإمارات تدين العدوان الحوثي

وأفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين, ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

التضامن الكامل مع المملكة

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية تجاه هذه المحاولات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.