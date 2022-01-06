أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

النظام الجديد للعمل:

وجاء التعميم بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، والذي بدأ العمل به مع بداية العام الجاري، وعلى ضوء التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، واستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020م بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة له.

وحددت الهيئة في تعميمها رقم 2 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط التي ينبغي على الوزارات والجهات الاتحادية الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ضوابط وشروط:

وتتضمن هذه الضوابط أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفة شروط وضوابط “العمل عن بعد” الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.

وتشمل الضوابط أيضاً، أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها، من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهذا الشأن، وضرورة صدور الموافقة المسبقة للموظف بشأن عمله عن بعد يوم الجمعة من الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.