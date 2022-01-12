قررت حكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، تمديد الدراسة بنظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع للمدارس والجامعات، اعتبارًا من 17 يناير الجاري.

كما قررت تأجيل كافة الاختبارات الحضورية للمدارس والجامعات إلى ما بعد تاريخ 28 من ذات الشهر، وذلك بناء على تقييم الوضع الوبائي في الدولة.

توفير بيشة صحية وقائية:

وأشارت الحكومة الإماراتية إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار للمنشآت التعليمية على المستوى الوطني، ولدى الجهات والفرق المحلية في كل إمارة المرونة في تنفيذه.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، نورة الغيثي، أن الجهود الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع.

وأضاف: “تعمل الجهات من خِلالِ فرق مختصة وكوادر بشرية مؤهلة لتوفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار الدولة”.