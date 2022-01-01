نبه النظام الآلي للإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية، وتشكل الضباب الكثيف في عدد من المناطق حتى التاسعة من صباح الغد.

وشملت توقعات المركز منطقة الرياض خاصة الحريق- الخرج- الدلم- العاصمة الرياض- القويعية- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- حوطة بني تميم- شقراء والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

كما شملت الأسياح- البدائع- البكيرية- الخبراء- الرس- الشماسية- المذنب- النبهانية- بريدة- رياض الخبراء- عقلة الصقور- عنيزة- عيون الجواء في منطقة القصيم والخفجي- القيصومة- حفر الباطن- قرية العليا في المنطقة الشرقية.