تألق الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات الدور الأول من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الاتحاد يُحقق أكبر انتصار:

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب أكبر انتصار في الدور الأول، بعدما نجح في الفوز على أبها بسداسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في إنهاء منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منفردًا بصدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، علمًا بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام الهلال.

الفتح وضمك أكبر نتيجة:

وفي السياق ذاته، تُعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح ضد نظيره ضمك هي الأكبر نتيجة في الدور الأول، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 5/ 5، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13.

وتُعتبر مباراة الفتح وضمك التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أكثر مواجهة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين تسجيلًا للأهداف.