استبعد المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، عبدالإله المالكي من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الرائد المقبلة.

استبعاد عبدالإله المالكي

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم استبعاد عبدالإله المالكي من القائمة، ولم يتم استدعاؤه للمغادرة مع الفريق إلى القصيم اليوم.

ويستعد عبدالإله المالكي للرحيل عن صفوف الاتحاد، حيث دخل الفترة الحرة من عقده في يناير الجاري، وصرح رئيس النادي، أنمار الحائلي مؤخرًا بأن اللاعب لن يستمر بسبب ظروف أسرية وعدم قدرته على البقاء في جدة.

وأكدت تقارير إعلامية أن عبدالإله المالكي أنهى اتفاقه مع نادي الهلال رسميًا، حيث سينضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يكون الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

الرائد ضد الاتحاد غدًا

ويلعب الرائد ضد الاتحاد، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز السادس برصيد 24 نقطة.