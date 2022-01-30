يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي قررت التخلي عن اللاعب المغربي كريم الأحمدي لقيد لاعب أجنبي بدلًا منه بقائمة الفريق الكروي الأول.

فسخ العقد مع كريم الأحمدي بالتراضي

وقال برنامج ” أكشن مع وليد” إن الأحمدي صاحب الـ37 عامًا سيغادر الاتحاد بعد فسخ العقد بالتراضي، مع وجود توقعات بالإعلان عن بديله اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، تعرض اللاعب كريم الأحمدي لإصابة قوية، خلال مباراة الاتحاد والفيصلي في الجولة الـ18 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يستطع الأحمدي إكمال المباراة ليغادر من الشوط الأول.

بديلان على رادار العميد

وكان ارتبط اسما محمد النني وطارق حامد لاعبي منتخب مصر وناديي آرسنال الإنجليزي والزمالك المصري على الترتيب، بالانتقال لصفوف الاتحاد في حال رحيل الأحمدي صاحب الـ37 عامًا.

وطارق حامد ينتهي عقده مع الزمالك المصري، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بينما يرغب آرسنال الإنجليزي، في الاستغناء عن النني، في الشتاء الحالي.