تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من الانفراد بـ صدارة الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على نادي الرائد بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر المسابقة.

ملخص مباراة الاتحاد والرائد:

وتمكن المغربي حمدالله من إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ21 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم العميد بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني للعميد بالدقيقة الـ85.

وقلص بعد ذلك اللاعب المغربي محمد فوزير الفارق للرائد بإحرازه الهدف الوحي لـ رائد التحدي في الدقيقة الـ90.

العميد ينفرد بـ الصدارة:

وأصبح رصيد العميد بعد الفوز 38 نقطة في الصدارة، وبفارق ست نقاط عن الشباب، بينما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة في المركز السادس.