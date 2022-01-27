أعاد الأمن العام التذكير بأهمية الحصول على الجرعة التنشيطية التي ستصبح شرطًا لاستمرار حالة محصن في تطبيق توكلنا.

وقال الأمن العام : ابتداء من 1 فبراير 2022م تلقي الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار ظهور حالة (محصّن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية (18) عامًا فأكثر.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ستكون الجرعة الثالثة شرطًا لما يلي:

دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي.

دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

دخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.

ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

جرعات لقاح كورونا في المملكة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت (56) مليونًا و(246) ألفًا و(714) جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

كما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4738) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (4973) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8929) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (670997) حالة، تعافى منهم (622087) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (825) حالة .