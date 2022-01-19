حسمت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موقفها من احتجاج الطائي ضد مشاركة ثنائي التعاون، سميحان النابت وسيدريك أميسي خلال مباراة الفريقين.

رفض احتجاج الطائي

وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض احتجاج الطائي بشأن أهلية مشاركة النابت وأميسي خلال مباراتهما ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الشهر الماضي.

ولفتت لجنة الاستئناف في بيانها إلى أنه تم قبول الاستئناف من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية.

الانضباط ترفض الاحتجاج

وكانت لجنة الانضباط قد رفضت الاحتجاج الذي تقدّمت به إدارة فارس الشمال بشأن عدم أهلية مشاركة النابت وأميسي، بعدما احتج على مشاركتهما في المباراة لحصول كل منهما على إنذارين في مسابقة كأس الملك الموسم الماضي.