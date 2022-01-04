أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عقوباتها بسبب مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لجنة الانضباط تغرم الأهلي والشباب:

وتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التواجد بممر اللاعبين خلال مباراة الشباب، ما أدى إلى تأخر انطلاقها، وتُعد هذه المخالفة عودًا للمرة الثالثة وفقًا للمادة 40، ليتم تغريم الراقي 18 ألفًا و750 ريالًا.

ولفتت لجنة الانضباط إلى قيام جمهور الأهلي برمي علبة مياه واحدة تجاه لاعبي وإداريي الشباب، ولم تصب أحد، ليتم إلزام النادي بدفع غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف ريال، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

ووقعت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها ألف ريال على كل من؛ نجم الأهلي حسين المقهوي، لاعب الشباب، عبدالله الجوعي، إداري ناديه، طلال آل الشيخ ومساعد المدرب، كلاوديو مينديز، لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

تغريم الاتفاق وسعدان والعمري:

وغرمت لجنة الانضباط الاتفاق 10 آلاف ريال، لتأخر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في التواجد بممر اللاعبين، ما أدى إلى تأخر بداية مباراة الفيحاء، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقب.

وأشارت اللجنة إلى تغريم نجم نادي الفتح مروان سعدان 10 آلاف ريال، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة النصر.

وأوضحت لجنة الانضباط إلى ثبوت مخالفة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي محمد العمري، بعدما قام بالإساءة تجاه مسؤولي مباراة الهلال عبر أحد اللقاءات الإعلامية، ليتم تغريمه 20 ألف ريال.