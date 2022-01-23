حرم نادي الباطن، منافسه الهلال من تحقيق رقم قياسي، وذلك بعد التعادل بينهما أول أمس الجمعة في الجولة الـ18 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن منع الهلال من الفوز الرابع تواليًا

وكانت المباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في الجولة الثامنة عشرة، ليمنع الباطن، الأزرق من تحقيق الفوز الرابع له على التوالي في دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وتعرض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم لـ وابل من الانتقادات بسبب هبوط الأداء الفني للفريق في لقاء الباطن.

جوميز يُلمح للرحيل

وفي سياق آخر، ألمح الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال، إلى أن مباراة الباطن قد تكون الأخيرة في مشواره مع الفريق.

وأضاف: “مباراتي أمام الباطن قد تكون الأخيرة وسوف أجتمع مع الرئيس فهد بن نافل لتحديد مصيري، ولكن بشكل عام أشكر السعودية على حسن الاستضافة والترحيب بي خلال السنوات الماضية”.

ويحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، أما رصيد الباطن فأصبح 16 نقطة في المركز الرابع عشر.