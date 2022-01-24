أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجمات الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في عدوان إرهابي آثم يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية في البلدين، ويتنافى مع القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية في مملكة البحرين وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهما في كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الإماراتي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في مواجهة استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اعتداءاتها الإرهابية الغادرة، مهددةً أمن المنطقة واستقرارها.