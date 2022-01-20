حذر استشاري القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من أن البرد الشديد يرفع الضغط بمتوسط من 8-10ملم/زئبق، وخاصة من هم فوق 65 عامًا.

الرعشة:

وقال النمر عبر تويتر، إنه من العوامل التي تصيب الإنسان بالرعشة وعدم القدرة على التحدث، البرد الشديد، وتسمم الدم بالبكتريا، والألم المبرح، وجلطة القلب مع هبوط الضغط، والخوف الشديد.

السكري والضغط:

ولفت إلى أن مرضى الضغط تزداد لديهم نسبة حدوث مرض السكري كلما تقدموا في العمر أو زاد الوزن لديهم.

وتابع النمر أنه إذا كان الأب مصابًا بالضغط قبل سن 55 عامًا، فاحتمالية إصابة الابن تزداد بمعدل الضعف، أما إذا كان الأب والأم مصابَين بالضغط فاحتمالية الإصابة ترتفع لدى الابن إلى 4 أضعاف مقارنة بغيره.