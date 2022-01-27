أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة الأخضر الأساسية في مباراة السعودية ضد عمان التي ستُقام، مساء اليوم الخميس.

السعودية ضد عمان

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة في جدة مباراة السعودية ضد عمان عند الساعة 8:15 مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة اليوم كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سالم الدوسري، سامي النجعي، فهد المولد وفراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم كل من؛ محمد اليامي، فواز القرني، زياد الصحفي، أحمد شراحيلي، متعب الحربي، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري وصالح الشهري.