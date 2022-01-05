أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة شروط فيما يتعلق بنشاط محطات الوقود في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
البلدية والقروية تضع 4 شروط
واشترطت البلدية والقروية وجود مسجد للرجال والنساء لا تقل مساحته عن 300 متر، ووجود دورات مياه عامة للرجال والنساء، وتوفير أجهزة خدمة مجانية (هواء)، وإضاءة مداخل ومخارج المحطة بأعمدة إنارة ذات الزراع الواحد.
الحفاظ على السلامة العامة
وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أنها تهدف بهذه الشروط الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المنشآت، ورفع جودة الخدمات، المقدمة للمستفيدين، لافتة إلى أن هذه الشروط مرتبطة بأصحاب المحطات والمستفيدين والعاملين بها.
تحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، حذّر منذ عدة أيام كافة المنشآت من التهاون في التحقق من الحالة الصحية للأفراد أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
تطبيق الاحترازات
وقال ردًا على سؤال “المواطن” خلال مؤتمر صحفي إن كافة المخالفات تخضع للائحة صارمة من العقوبات، مشيرًا إلى استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات في القطاع البلدي ومواصلة الأعمال الميدانية والرقابية على المنشآت الغذائية، والمحال التجارية، والأسواق المركزية، وغيرها من الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ورصد مخالفات من قبل بعض قاعات الأفراح والمناسبات، وعدم تقيد بالإجراءات المعلنة.
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