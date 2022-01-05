أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة شروط فيما يتعلق بنشاط محطات الوقود في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.

البلدية والقروية تضع 4 شروط

واشترطت البلدية والقروية وجود مسجد للرجال والنساء لا تقل مساحته عن 300 متر، ووجود دورات مياه عامة للرجال والنساء، وتوفير أجهزة خدمة مجانية (هواء)، وإضاءة مداخل ومخارج المحطة بأعمدة إنارة ذات الزراع الواحد.

الحفاظ على السلامة العامة

وأوضحت الشؤون البلدية والقروية أنها تهدف بهذه الشروط الحفاظ على السلامة العامة وسلامة المنشآت، ورفع جودة الخدمات، المقدمة للمستفيدين، لافتة إلى أن هذه الشروط مرتبطة بأصحاب المحطات والمستفيدين والعاملين بها.

تحذير من التهاون في الإجراءات الاحترازية

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، حذّر منذ عدة أيام كافة المنشآت من التهاون في التحقق من الحالة الصحية للأفراد أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.