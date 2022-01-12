أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي.

وقال البنك في بيان له على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، إنه بالإشارة إلى إعلانه المنشور بتاريخ 7/6/1443هـ الموافق 10/1/2022م بشأن عزمه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، فإنه يسر البنك الإعلان عن بدء طرح الصكوك.

نوع الإصدار:

ولفت إلى أن نوع الإصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي، وسيتم تحديد قيمة الطرح النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، فيما سيكون تاريخ بداية الطرح 1443-06-09 الموافق 2022-01-12 وتاريخ نهاية الطرح 1443-06-10 الموافق 2022-01-13.

وتابع البنك الأهلي السعودي أن الفئة المستهدفة من الإصدار المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها، والجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار قام البنك بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي ال سي، وشركة ميزوهو الدولية بي ال سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وأكد البنك الأهلي السعودي أن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي، وسعر طرح (الصك/ السند) يُحدد حسب أوضاع السوق، أما القيمة الاسمية فهي 200 ألف دولار وسيتم تحديد عائد (الصك/ السند) حسب ظروف السوق، بمدة استحقاق 5 سنوات.

شروط أحقية:

وقال البنك إنه يجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.