أعلن البنك الأهلي السعودي عن اعتزامه إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 15 نوفمبر 2021م، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

تفاصيل البنك الأهلي السعودي

وأفاد البنك في بيان له على موقع سوق الأسهم السعودية تداول، بتعيين كل من شركة سيتي جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

موعد طرح صكوك البنك الأهلي

وقال البنك إنه سيتم تحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وأضاف أنه الهدف من الطرح يأتي لأغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.