تقديراً لدوره الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان، كرّم كل من الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمة العملاء والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، ومنصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، البنك الأهلي السعودي لفوزه بجائزتين خلال ملتقى سكني، كأفضل تجربة عميل لعام 2021، بالإضافة إلى تكريمه بجائزة أفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت الإنشاء للمرة الثالثة على التوالي.

أفضل جهة تمويلية:

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي ماجد بن حمدان الغامدي تكريم البنك كأفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت الإنشاء للمرة الثالثة على التوالي، بجانب منحه جائزة أفضل تجربة عميل لعام 2021، مؤكداً على استمرار دعم البنك للقطاع السكني في المملكة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي السعودي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً في دعم جهود التنمية الوطنية من خلال مساهماته في المبادرات والبرامج الأمير سعود بن طلال والأستاذ منصور بن ماضي خلال تكريم البنك الأهلي السعودي والخطط التنموية التي ستُسهم –بإذن الله- في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة، لا سيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها “رؤية المملكة 2030” اهتماماً خاصاً بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.

معايير الاختيار:

واستندت معايير حصول البنك على جائزة أفضل تجربة عميل لعام 2021 ضمن فئة تجربة العميل وخدمة المستفيدين التي تمت عبر الاستبيانات والمتسوق الخفي، على خمسة معايير وهي: قنوات الاستماع للعميل، وعدد شكاوى المستفيدين، والتفاعل مع العملاء، والمواءمة مع أهداف الوزارة وبيانات العقود وعدد المستفيدين. كما تمثّلت معايير حصول البنك على جائزة أفضل جهة تمويلية لمنتج وحدة تحت الإنشاء في إجمالي عدد عقود التمويل الموقعة خلال عام 2021 بواقع 7296 عقداً.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى سكني 2022 الذي عُقد مؤخراً في الرياض إثر الشراكة الفاعلة بين البنك ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية والتي عكست قدرة البنك على تقديم حلول وخيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري وتيسير تملك المواطنين للسكن.

الجدير بالذكر أن محفظة التمويل العقاري بالبنك الأهلي السعودي شهدت نمواً كبيراً خلال عام 2021م من خلال تقديم برامج تمويلية متنوعة تناسب مع احتياجات الأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة.