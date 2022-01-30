تحتضن منطقة البوليفارد إحدى مناطق موسم الرياض، في الرابع من فبراير المقبل، العرض المسرحي العالمي الأول “كان ياما كان”، وهي تجربة فريدة من نوعها، تروي قصصًا خيالية بواسطة أحدث التقنيات المرئية، وعروض الدمى، والألعاب البهلوانية، والرسم في الهواء، والرقص، والموسيقى الحية، في أجواء الحكايات العربية الأصيلة.

مسرحية كان ياما كان

ويجمع العرض الذي يستمر سبعة أيام، وتمثله شخصية “فرات”، بين قصص ألف ليلة وليلة وقصص حب العائلة، والأصدقاء، والحياة، والعرض من كتابة “جود كريستيان”، وإخراج “ويل تاكيت”، ورؤية زينة عاشور، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط.

ويُقام عرض “كان ياما كان” على خشبة المسرح العالمي في منطقة “استديو”، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، وذلك في تمام الساعة الـ 8:00 مساءً، وهو يتضمن عروضًا ترفيهية وموسيقية باللهجة السعودية.

فعاليات موسم الرياض

والعرض من تصميم الشركة العالمية “59 Productions” التي قدمت مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية 2012م، وهي حاصلة على جائزتي “Oliver award” و”Tony award” المتخصصتين في التميز المسرحي.

وتأتي المسرحية ضمن العديد من المسرحيات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض، ضمن 7500 يوم فعالية.