أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إذن استيراد حيوانات شرسة.

أهداف الخدمة:

وقالت الوزارة عبر تويتر: إن الخدمة تهدف إلى تمكين المستفيد من الحصول على إذن استيراد حيوانات شرسة من خلال الربط مع الأمن العام، والتقليل من المعاملات الورقية وكذلك التحقق من السجل الجنائي للمتقدم عبر الربط الإلكتروني.

متطلبات وشروط الحصول على الخدمة:

أما متطلبات وشروط الحصول على الخدمة فهي كما يلي:

إذن تصدير (إن وجد)

ألا يقل عمر الشخص عن 30 سنة

جواز سفر الحيوان/ البطاقة الصحية/ تقرير بيطري “موضح فيه التحصينات” (إلزامي)

صورة الحيوان (إلزامي)

بوليصة الشحن (اختياري)

يجب الحصول على إذن الاستيراد قبل 15 يومًا من وصل الشحنة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الخدمة من خلال الرابط التالي: هنا.