أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية وضوابط صرف دعم ساند للعاطلين عن العمل.

وتفاعلت التأمينات، حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مواطن قال فيه: “متى يتم صرف ساند للعاطلين؟”.

وردت التأمينات الاجتماعية بقولها “أهلاً بك.. إجراءات الطلب تمر بعدة مراحل حيث يتم العمل على اعتماد المعاملة أولاً ثم يتم تحويل مبلغ التعويض على رقم الحساب المسجل عند التقديم بداية كل شهر ميلادي”.

شروط استحقاق دعم ساند

1- عدم توفر مصدر دخل آخر لصاحب الطلب.

2- يكون صاحب الطلب مسجلاً في التأمين ضد التعطل عن العمل ويكون التسجيل قبل يوم 1 من شهر يناير 2020 والتأمين يظل ساريًا.

3- وفي المنشآت المتضررة يجب أن يصبح الحد الأقصى للعمال المصروف لهم التعويض هو نسبة 70% من العاملين بهذه المؤسسة.

4- لا بد من أن يكون الشخص مواطناً سعودي الجنسية ويكون أيضا مقيماً داخل أراضي المملكة.

خطوات التسجيل في نظام ساند

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

– تسجيل الدخول إلى الموقع مباشرة إذا كان لديك حساب مسبقا وذلك عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وإن لم يتوفر حساب على الموقع يتم إنشاء حساب.

– اختيار الخدمات الإلكترونية من قائمة الخدمات المنسدلة ثم نختار دعم التضرر من أزمة كورونا.

– إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة الخاصة بصاحب الطلب والتي أصابها الضرر بسبب الإجراءات التي المتخذة من قبل حكومة المملكة للحد من انتشار الفيروس.

– بعد ذلك ننتقل إلى صفحة جديدة لندخل بها جميع البيانات التى تتعلق بالأشخاص التابعين لمؤسستك الذين يستحقون تلك الدعم ساند ثم ننقر لاختيار تقديم الطلب.

– يصل إلى الهاتف المسجل في الطلب رسالة نصية قم بإدخال الكود وتأكيد تقديم الطلب.

– سيتم فحص الطلب بواسطة الخبراء وإخبارك بقبول طلب الدعم أو رفضه.