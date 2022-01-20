أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية آلية التقديم على طلب استبعاد من نظام التأمين بعد ترك العمل أو الاستقالة من العمل.

جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردًّا على سؤال مواطنة قال فيه: “أنا موظفة وقدمت استقالة من العمل وإلى الآن لم يتم استبعادي من نظام التأمينات، كيف اقدم على طلب استبعاد من خلال النظام؟”.

خطوات تقديم طلب استبعاد:

وأوضحت التأمينات أنه يتم الاستبعاد عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل.

وأضافت التأمينات أنه “في حال تجاوز ذلك يمكن التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين باتباع الخطوات التالية الموضحة أدناه:

وفي وقت سابق، دعت التأمينات الاجتماعية، عملاء نظام التأمينات، بالتأكد من صحة أجورهم وبياناتهم المسجلة في النظام.

التأمينات الاجتماعية وخدمة البيانات: