أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية آلية التقديم على طلب استبعاد من نظام التأمين بعد ترك العمل أو الاستقالة من العمل.
جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردًّا على سؤال مواطنة قال فيه: “أنا موظفة وقدمت استقالة من العمل وإلى الآن لم يتم استبعادي من نظام التأمينات، كيف اقدم على طلب استبعاد من خلال النظام؟”.
خطوات تقديم طلب استبعاد:
وأوضحت التأمينات أنه يتم الاستبعاد عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل.
وأضافت التأمينات أنه “في حال تجاوز ذلك يمكن التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات أون لاين باتباع الخطوات التالية الموضحة أدناه:
وفي وقت سابق، دعت التأمينات الاجتماعية، عملاء نظام التأمينات، بالتأكد من صحة أجورهم وبياناتهم المسجلة في النظام.
التأمينات الاجتماعية وخدمة البيانات:
وقالت المؤسسة: ”عزيزي المشترك.. تحقق من صحة أجرك وبياناتك الشخصية المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية”.
وأضافت: “تتيح التأمينات أون لاين لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام، وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالة النشطة أو السابقة، بالإضافة إلى تفاصيلها كاملة”.
خطوات تنفيذ الخدمة:
وأوضحت المؤسسة خطوات تنفيذ الخدمة سواء للمشترك، أو المشترك الاختياري، وهي:
- النقر على التسلسل الزمني للاشتراكات (ضمن الخيارات في القائمة الرئيسية)
- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات أون لاين
- قم بالنقر على المدة عند الرغبة بمعرفة تفاصيلها (ملخص الاشتراك والمسميات الوظيفية والأجور)
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