استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الختامي لأهم منجزات عام 2021م أهم إحصاءاتها الرقمية حول المعاملات والخدمات والمنافع التأمينية المقدمة لأكثر من 12 مليون عميل ما بين متقاعد ومشترك ومستفيد، مسخرة كافة جهودها لتحقيق تطلعاتهم والارتقاء بخدماتهم.

قفزات متسارعة:

وحققت التأمينات الاجتماعية على الصعيد التقني قفزات متسارعة وكبيرة خلال العام 2021م سهلت فيها على العملاء تعاملهم مع المؤسسة ومكّن المؤسسة في الوقت ذاته من إنجاز أعمالها بكفاءة وفعالية، حيث حققت المؤسسة مركزاً متقدماً في نتائج مرصد الخدمات الحكومية، جعلتها ضمن النطاق البلاتيني، وهو الأعلى في نضج الخدمات الإلكترونية، كما حصلت المؤسسة على جائزة درع الحكومة الذكية عن فئة العمل عن بعد لعام 2021م.

خدمات ومنصات رقمية:

وأطلقت التأمينات عدداً من الخدمات والمنصات الرقمية التي اختصرت الوقت والجهد في تعاملات عملاء المؤسسة، و دشنت برعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان منصة “ميثاق” وخدمات المشتركين في القطاع العام، كما أطلقت المؤسسة خلال العام 2021م خدمة “الزيارة الافتراضية” والتي تعتبر واحدة من أحدث الخدمات المقدمة للعميل، حيث مكّنت الخدمة عميل التأمينات الاجتماعية من مقابلة مسؤول خدمة العملاء افتراضياً وهو في مكانه دون الحاجة لمراجعة أحد الفروع.

وأبانت المؤسسة بأنها حققت عائداً سنوياً لمحفظة استثماراتها عبر ذراعها الاستثماري شركة حصانة الاستثمارية تجاوز 14% بفضل التوزيع الإستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء السوق، كما وقّعت التأمينات الاجتماعية خلال العام 2021م اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لإعادة تمويل محفظة برنامج “مساكن” بقيمة ملياري ريال.

منافع تأمينية:

وعن المنافع التأمينية والمعاملات المنجزة وأبرز الأرقام في مجال خدمة العملاء، كشفت المؤسسة عن صرفها لأكثر من 118 مليار ريال كمصروفات منافع تأمينية، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال العام 2021م أكثر من 37 مليون معاملة، فيما تجاوز عدد زوار البوابة الإلكترونية 26 مليون زائر، كما تجاوز عدد المسجلين الجدد 1.9 مليون عميل، وبلغ عدد تعاريف المعاش المصدرة خلال ذات الفترة أكثر من 1.7 مليون تعريف إلكتروني بالمعاش، فيما تخطت عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة من متاجر التطبيقات الذكية حاجز 1.9 مليون تحميل جديد.

ساند:

ونالت “التأمينات الاجتماعية” بنسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل “ساند”، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية “أداء” الذي قام بدراسة قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من العام 2021.

يُذكر أن التأمينات الاجتماعية مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصب في سبيل رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تطلعات العملاء واحتياجاتهم، وقد حصلت المؤسسة على جائزة الملك عبد العزيز للجودة (المستوى الذهبي) عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي بينت تفوق المؤسسة في تطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المستفيدين.