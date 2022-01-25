أوقعت الفرق الرقابية في وزارة التجارة, بعمالة مخالفة من جنسية عربية حولت شقة سكنية بحي المنصورة جنوب الرياض إلى معمل لتصنيع وتغليف السلع والمنتجات المغشوشة وتسويقها وبيعها عبر الإنترنت.

جولات وزارة التجارة

وضبطت الوزارة أثناء مداهمة المقر المخالف ‏أكثر من 290 ألف منتج مجهول المصدر, مكونة من: دهان (فكس) ومستحضرات تجميل وزيوت للجسم وبودرة أطفال, بالإضافة إلى 170 ألف ملصق لعلامات تجارية معروفة، ومكائن تصنيع وتغليف حراري، وأجهزة حاسوب تُستخدَم لتسويق المنتجات المغشوشة وبيعها عبر المواقع الإلكترونية، كما ضبطت بحوزتهم فواتير للمبيعات وعقد نقل وتوزيع.

وأغلقت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض المقر المخالف، في حين أُحِيلت العمالة المخالفة إلى الجهات الأمنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية

وشددت وزارة “التجارة” على حماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

كما حثت عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط, أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900, أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.