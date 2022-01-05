أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، أنه تلقى مساء اليوم، نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلّحة مقابل ميناء الحديدة.

وأكد التحالف وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.

تنفيذ عمليات في اليمن:

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (12) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية دمرت (9) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (70) عنصرًا إرهابيًّا.

كما أفاد تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت (37) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأسفرت عن تدمير (23) آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وخسائر بشرية تجاوزت (190) عنصرًا إرهابيًّا.