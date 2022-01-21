أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه طلب من المدنيين بصنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات الحوثيين.

وشدد التحالف أنه يجب على المدنيين إخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيا لأغراض عسكرية.

تنفيذ ضربات جوية

الجدير بالذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أعلن في وقت سابق، بدء تنفيذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية بالحديدة.

تهريب أسلحة للحوثي

وأكد التحالف أن ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية.

وأوضح التحالف أن الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية.