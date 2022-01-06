أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد أن الاستهدافات نجحت في تدمير 25 آلية للميليشيات الحوثية وقتلت 240 عنصرًا إرهابيًا.

التحالف يرصد عمليات نقل الأسلحة

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق اليوم نشر مقطع فيديو يتضمن بعض أدلة تواجد عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمعسكر السوادية بمحافظة البيضاء ، وكذلك قيام العناصر الإرهابية بتخزين ونقل الأسلحة من المعسكر واتخاذ المدنيين وشاحنات النقل بالجمرك المستحدث دروعاً بشرية.

عمليات القرصنة البحرية

وكان تحالف دعم الشرعية أكد في وقت سابق أنه رصد ووثق عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف مشيرًا إلى أن مينائي الحديدة والصليف مركزين رئيسيين للأعمال العدائية وتهديد الأمن البحري.

ولفت إلى أن تخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري روابي انطلقت من ميناء الحديدة الذي أصبح مركزًا رئيسيًا لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية.