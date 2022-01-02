أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (10) عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (6) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (70) عنصراً إرهابياً