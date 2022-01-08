كشف التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، انتهاكات مليشيا الحوثي البحرية في البحر الأحمر انطلاقاً من الحديدة.

فيديو | التحالف:

سفينة روابي تحمل مستشفى ميداني ساهم لتخفيف الألم على السكان اليمنيين وكانت تسير في الممرات الدولية للبحر الأحمر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/y9qjExZY5W — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2022

وقال المتحدث باسم التحالف العربي إن عملية قرصنة الحوثيين للسفينة “روابي” تعد انتهاكاً للملاحة الدولية، حيث أن السفينة كانت تنقل المعدات الخاصة بالمستشفى الميداني العسكري إلى سقطرى.

432 باليستياً:

كما استعرض التحالف السفن التجارية التي تعرضت لقرصنة من الحوثيين انطلاقاً من الحديدة، حيث أطلقت الميليشيات 432 صاروخاً باليستياً من الحديدة.

وتابع أن الميليشيا أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر، وتم تسجيل 13 انتهاكاً على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقاً من الحديدة.

مهاجمة رابغ 4 وبقيق:

وكشف أن التحالف دمر عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر، كما أن ميليشيات الحوثي هاجمت القاطرة “رابغ 3” جنوب البحر الأحمر، واستهدفت كذلك ناقلة النفط السعودية “بقيق”.