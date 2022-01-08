كشفت مصادر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن ماهية الورش المتواجدة في مينائي الصليف والحديدة.

عسكرة الموانئ اليمنية:

وأعلن التحالف مجددًا مقاطع فيديو من داخل الهرم الحوثي، فضح بها عسكرة الميليشيا للموانئ اليمنية، حيث بينت ما يحدث داخل ورش الحوثيين في ميناء الصليف وميناء الحديدة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً أن السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني.

انتهاكات الميليشيا:

وأضاف التحالف في مؤتمر صحفي اليوم السبت، حول ميناء الحديدة، أن الميليشيات انتهكت القوانين الدولية بعمليات قرصنة في المياه الدولية.

كذلك، كشف ان الميليشيات أطلقت 432 صاروخاً باليستياً من الحديدة، بالإضافة إلى 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.

وأوضح أنه سجّل 13 انتهاكاً على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقاً من الحديدة، مشيراً إلى تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات في البحر الأحمر.