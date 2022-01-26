نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، إحصائية محدثة لإجمالي انتهاكات الميليشيات الحوثية حتى تاريخ اليوم الأربعاء 23/ 6/ 1443 هجرية، الموافق 26/ 1/ 2022 ميلادية كالتالي:

– الصواريخ الباليستية: 436

– الطائرات المسيرة: 883

– الزوارق المفخخة: 101

– الألغام البحرية: 268

– المقذوفات العشوائية: 100108

تنفيذ 31 عملية استهداف:

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (31) عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح تحالف دعم الشرعية إلى أن الاستهدافات دمرت (22) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (160) عنصرًا إرهابيًّا.