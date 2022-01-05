نشر تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مقطع فيديو وثق استهداف عناصر وآليات وتجمعات ومخازن للحوثي في اليمن.

عمليات التحالف بمأرب:

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (12) عملية استهداف ضد الميليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية دمرت (9) آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت (70) عنصرًا إرهابيًّا.

مقتل عشرات الحوثيين:

كم أفاد تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت (37) عملية استهداف ضد الميليشيا في شبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأسفرت عن تدمير (23) آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وخسائر بشرية تجاوزت (190) عنصرًا إرهابيًّا.