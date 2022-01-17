أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية عن آخر إحصائيات انتهاكات الميليشيا الإرهابية حتى اليوم الاثنين 14/ 6/ 1443هـ، الموافق 17 يناير 2022م.

انتهاكات الميليشيا الإرهابية الحوثية:

وأوضح التحالف أن انتهاكات الحوثي بلغت 432 صاروخًا باليستيًّا، و875 طائرة مسيرة، و101 زورق مفخخ، و259 لغمًا بحريًّا، مشيرًا إلى أن المقذوفات العشوائية بلغت 99948 مقذوفًا.

تدمير 8 مسيرات:

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، مشيرًا إلى أنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء السعودية.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن اليوم الاثنين عن تنفيذ 39 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الاستهدافات ضد الحوثيين بمأرب دمرت 21 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 230 عنصرًا إرهابيًّا.