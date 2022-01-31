يبحث المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد عن الفوز على المنتخب الياباني غدًا والتأهل مباشرة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرغب الأخضر في التأهل السادس للمونديال، حيث يحتاج فقط للحصول على 3 نقاط من ملعب سايتاما 2002 محتضن المباراة أمام المنتخب الياباني.

التشكيل المتوقع لـ المنتخب السعودي

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالإله العمري، ياسر الشهراني، علي البليهي، سلطان الغنام، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، فهد المولد، فراس البريكان”.

حديث رينارد قبل مواجهة الكمبيوتر الياباني

وفي وقت سابق، أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على ضرورة تحقيق الفوز غدًا على اليابان في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتحدث المدرب الفرنسي في المؤتمر الصحفي اليوم قبل المباراة قائلًا: “من المهم أن يحافظ الأخضر في مباراته أمام اليابان على النتائج التي حققها سابقًا بالفوز في جميع مبارياته باستثناء مباراته أمام أستراليا، التي انتهت بالتعادل”.

وأضاف مدرب الأخضر: “نُكن الكثير من الاحترام للمنتخب الياباني، ونعلم أنه الثاني في التصنيف الآسيوي، وتأهل لمونديال 2018 في روسيا وتجاوز دور المجموعات فهو منتخب يملك قيمة فنية كبيرة”.