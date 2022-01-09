أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني ستكون بإذن الله حضورية في كافة المواد الأساسية لجميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة.

آلية اختبارات الفصل الدراسي الثاني

وأشارت الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أنه من يتعذر عليه الحضور سيتم إعادة جدولة موعد الاختبارات بالنسبة لهم.

وقالت الشهري إن العودة ستكون وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، حيث توجد 3 نماذج مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة مشيرة إلى أن 97 % من المدارس تقع في المستويين المتوسط والمنخفض.

وشددت على الالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.

عودة الدراسة حضوريًا

وكانت وزارتا التعليم والصحة أعلنتا استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عامًا في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، وذلك من يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ، الموافق 23 يناير 2022م، مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية.

سير العملية التعليمية

وتتابع وزارة التعليم سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.