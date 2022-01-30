تطلقَ وزارة التعليم، ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم العام، (24) دورة تدريبية ابتداءً من يوم الأحد 27/ 6/ 1443هـ لتأهيل المعلمين والمعلمات وفق منهجية STEM، التي تهدف إلى الدمج والتكامل بين (العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات) وتحقق الترابط فيما بينها.

تعزيز الأداء:

وتسعى وزارة التعليم من خلال البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس المنهج التعليمي، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم، ويسهم في دعم نواتج التعلم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، حيث سيتم تنفيذ التدريب عبر منصة سماء للتدريب (بالتعاون مع شركة تيتكو لتقنيات التعليم tetco).

جهود متواصلة:

كما تواصل الوزارة جهودها المرتبطة بكل ما يدعم تطبيق منهجية STEM، عبر إتاحة مراكز STEM المدرسية وعددها 104 مراكز على مستوى مناطق المملكة والتي تساعد في اكتشاف الطلبة المبدعين في مجالات العلوم المختلفة وتنمية قُدراتهم، بما يتناسب وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مُحققة بذلك فرص للطلبة للتنافسية العالمية.