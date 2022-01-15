كما أعلنت التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع السادس، وكذلك حصص التربية الخاصة، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع السادس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو منصة مدرستي.