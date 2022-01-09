توجهت وزارة التعليم بالشكر لأولياء الأمور على جهودهم خلال فترة الدارسة عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا ضمن الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

عودة الطلاب حضوريًا

وقررت الوزارة اليوم عودة الطلاب حضوريًا في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتبارًا من يوم 23 يناير الجاري مع استمرار الدراسة عن بعد لمن لديهم أسباب صحية.

وقالت الوزارة: نتقدم بالشكر والتقدير لجهود الأسر وأولياء الأمور في متابعة أبنائهم وبناتهم في الدراسة عن بعد، وتهيئتهم للعودة الحضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتتطلعان إلى استمرار تلك الجهود خلال العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والتأكيد على أهمية الشراكة المجتمعية في دعم استمرار الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات حضوريًا ومدمجًا رغم جائحة كورونا.

ضوابط التعليم عن بعد

وقد تقرر استمرار الدراسة عن بُعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذّر حضورهم لأسباب صحية ممن هم أقل من 12 عامًا.

متابعة العملية التعليمية

وأكدت الوزارة أنها تتابع وزارة سير العملية الدراسية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة، والالتزام بتطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة “وقاية”، مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك البروتوكولات والإجراءات.