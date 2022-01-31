تعرضت سيدة وابنها مساء أمس، في محافظة البرك بمنطقة عسير لحادث دهس مروع، وتم نقلها على الفور من مستشفى البرك العام إلى مستشفى محافظة محايل عسير العام في حالة حرجة فيما تعرض ابنها لكسور وتم نقله إلي مستشفى البرك العام وحالته مستقرة.

يذكر أن حادث دهس السيدة وابنها، والتي تعمل معلمة في إحدى المدارس شرق محافظة البرك، هو الثاني من نوعه خلال شهرين تقريباً، حيث سبقه حادث دهس لأحد المقيمين والذي كان يعمل في أحد المطاعم المجاورة والذي مات على الفور نتيجة السرعة الزائدة ولعدم وجود مطبات تهدئة.

مطالبات بعمل مطبات صناعية

وطالب عدد من الأهالي عبر صحيفة “المواطن” بضرورة سرعة عمل مطبات تهدئة صناعية للحد من خطورة من السرعة الزائدة سواءً من المركبات الصغيرة أو المركبات الكبيرة .

وقال هاشم بن عبده الأهدل أحد أهالي محافظة البرك لـ “المواطن“: “إننا بحاجه ماسة لهذه المطبات وفي أسرع وقت ممكن من الجهتين الشمالية والجنوبية، وأن تكون بشكل يجبر قائد المركبة على التهدئة وأن تكون على المداخل، مع ضرورة وجود لوحات إرشادية توضح وجود مطبات صناعية”.

وأضاف الأهدل أن أغلب المداخل في المراكز المجاورة والمحافظات لديها مطبات تهدئة وذلك لضرورتها القصوى للحفاظ على أرواح عابري الطريق.

التموينات والأسواق بالجهة المقابلة

وبين الأهدل أن البعض يسيرون على أقدامهم للجهة الأخرى الغربية للمحافظة حيث تتواجد التموينات وسوق السمك والصيدليات وغيرها سواءً من السيدات أو الأطفال أو كبار السن .

من جهته قال نادر عبدالله عرار “نطالب الجهات ذات العلاقة بضرورة وضع المطبات في أسرع وقت ممكن حيث سبق وقوع حادث قبل شهر تقريبا، وتسبب في وفاة احد المقيمين من الجنسية الباكستانية حيث راح ضحية السرعة الزائدة لإحدى السيارات مؤكداً على أهمية المطبات للحد من السرعة”.