أكدت جامعة الحدود الشمالية على طلبتها ومنسوبيها ومراجعيها أن الجرعة التنشيطية المعززة شرط لدخول منشآتها.

الحد من انتشار كورونا:

وقالت جامعة الشمالية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

مواجهة متحور أوميكرون:

وكانت هيئة الصحة العامة– وقاية– قد شددت على ضرورة استكمال التحصين والحصول على الجرعة التنشيطية للوقاية من متحورات كورونا خاصة أوميكرون.

وأوضحت أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح تعطي مناعة ضد متحور أوميكرون بنسبة 52%، والجرعة الثانية 72%، والجرعة التنشيطية ترفع المناعة إلى 88%.