بعد النجاح الذي حققته الجمعية السعودية للاستعاضة السنية في مؤتمرها السعودي العالمي للاستعاضة السنية والذي عقد افتراضيًا على مدار 3 أيام في أواخر شهر أكتوبر 2021 وذلك بمشاركة 28 متحدثًا دوليًا ومحليًا، تُشارك الجمعية بيوم علمي كامل في المؤتمر العالمي لطب الأسنان إيدك دبي 2022 والذي ينطلق في دورته السادسة والعشرين وذلك من ١-٣ فبراير 2022.

مشاركة الجمعية السعودية للاستعاضة السنية

والجدير بالذكر بأن هذه المشاركة تعد كأول جمعية سعودية خليجية تشارك بيوم علمي متكامل وبمتحدثين ممثلين لها في هذا الحدث العلمي الكبير.

وتأتي هذه المشاركة بالمؤتمر لتبادل المعرفة بين المشاركين ورفع مستوى وكفاءه العاملين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي.

من جانبه دعا الأستاذ الدكتور منصور بن قاسم عسيري رئيس الجمعية جميع المختصين والمهتمين للمشاركة في هذا الحدث الدولي المهم.