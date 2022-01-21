أوضح أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، أن العميد لن يتأثر برحيل اللاعب عبدالإله المالكي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الحائلي بعد مباراة الفيصلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين قائلًا: “العميد لن يقف على أي لاعب إذا رغب المالكي في الرحيل”.

وواصل رئيس الاتحاد قائلًا: “لن يكون هناك أي معسكر خارجي في فترة التوقف المقبلة”.

عبدالإله المالكي يقترب من الانضمام لـ الهلال:

ويقترب المالكي صاحب الـ27 عامًا من الانضمام لنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسيدفع الهلال 8 ملايين ريال لنادي الاتحاد من أجل شراء المدة المتبقية في عقد المالكي خلال شهر يناير الحالي بحسب تقارير صحفية.

يذكر أن أنمار الحائلي كان ذكر مسبقًا أن المالكي سيغادر جدة إلى الرياض بسبب ظروف عائلية.

الاتحاد في الصدارة:

ويتواجد الاتحاد في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.