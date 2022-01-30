تواصل الحالات الحرجة الصعود بشكل لافت للنظر وإن كان أقل من الفترات السابقة إلا أنه مؤشر يجب النظر إليه بعين الاعتبار خاصة بعدما اقترب من حاجز الألف حالة.

الحالات الحرجة في السعودية

وأعلنت وزارة الصحة اليوم ارتفاع الحالات التي تحتاج للرعاية الفائقة إلى 940 حالة فيما تم تسجيل 3669 حالة كورونا جديدة بينما تعافى 4375 حالة جديدة.

وبالرغم من أن عدد حالات التعافي أكبر من الإصابات الجديدة إلا أن منحنى الإصابة في المملكة يشهد تذبذبًا واضحًا خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي يستوجب تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل دقيق.

مجموع حالات كورونا

وبلغ عدد حالات كورونا في السعودية حتى اليوم 683053 حالة تعافى منهم 635191 حالة بينما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 8936 حالة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه قد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة، والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك اعتبارًا من الساعة 00 : 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 30 ديسمبر 2021م.

التقييم مستمر

وبين المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليًا وعالميًا مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين، كما أكد أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.