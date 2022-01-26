أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الموقف الثابت للمجلس في دعم الشرعية الدستورية والحل السياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وأهمية تفعيل بنود اتفاق الرياض ودعم جهود الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

رئيس اليمن يستقبل الحجرف

جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي اليوم لمعاليه ، لاستعراض الجهود المبذولة بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، إضافة إلى بحث المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية والجهود الأممية للتوصل إلى إنهاء الأزمة في اليمن.

الضغط على جماعة الحوثي

وشدد معاليه على ضرورة استمرار الضغط الدولي على جماعة الحوثي والحد من اعتداءاتها الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا اعتداءاتها على أبناء الشعب اليمني، مؤكدًا حرص دول المجلس على مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في ترسيخ أمن واستمرار اليمن والمنطقة.