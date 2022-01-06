أعلن نادي الحزم قبل قليل عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك قبل استيفائه لكافة شروط لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة.

حزم الصمود يستوفي كل الشروط

وذكر الحساب الرسمي لـ حزم الصمود عبر “تويتر” أن النادي كان ملتزمًا بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ الـ30 من سبتمبر الماضي، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

ويستعد حزم الصمود لمواجهة نادي التعاون غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التعاون وحزم الصمود يملكان الكفاءة المالية

يذكر أن التعاون والحزم نالا شهادة الكفاءة المالية قبل مباراتهما غدًا.